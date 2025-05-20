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Вагенкнехт: введение 17-го пакета санкций Евросоюза против РФ является безумием

Вагенкнехт: введение 17-го пакета санкций Евросоюза против РФ является безумием

Введение новых санкций Европейского союза в отношении России является безумием. Об этом заявила лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт в социальной сети Х (бывший Twitter).

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