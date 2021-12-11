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Елена Панина: Зеленский постоянно путает объективную реальность и виртуальную реальность

МОСКВА, 12 декабря 2021, Институт РУССТРАТ. Подобный «культ», по мнению Зеленского, возникает из-за оценок Москвы как «очень мощной» и «сильной», что, по его мнению, повышает самооценку России, которая из-за этого «может делать то, что она хочет».

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