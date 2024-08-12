Ростех и ВТБ заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Фото: Андрей Алексеев Ростех и Банк ВТБ на полях Международного военно-технического форума «Армия-2024» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое будет направлено на обеспечение эффективной внешнеэкономической деятельности Корпорации.
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