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Ростех

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Ростех и ВТБ заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Ростех и ВТБ заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Фото: Андрей Алексеев Ростех и Банк ВТБ на полях Международного военно-технического форума «Армия-2024» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое будет направлено на обеспечение эффективной внешнеэкономической деятельности Корпорации.

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