Еще одна причина, почему меняется климат: ученые обнаружили, что глубинные течения Атлантики повлияли на похолодание Ольга БезродняяМеждународная команда исследователей изучала древние осадки в Северной Атлантике и обнаружила взаимосвязь между изменениями в донных слоях и похолоданием, произошедшим 3,6 миллиона лет назад.
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