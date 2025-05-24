Еще одна причина, почему меняется климат: ученые обнаружили, что глубинные течения Атлантики повлияли на похолодание Ольга БезродняяМеждународная команда исследователей изучала древние осадки в Северной Атлантике и обнаружила взаимосвязь между изменениями в донных слоях и похолоданием, произошедшим 3,6 миллиона лет назад.