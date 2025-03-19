Ухудшение погоды прогнозируют в Забайкалье

В Забайкалье 19-21 марта ожидается усиление ветровой нагрузки до 15-20 м/с, сообщили в Telegram-канале ГКУ "Забавтодор" со ссылкой на ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
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