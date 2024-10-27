На Западе резко высказались о главе Министерства финансов Британии Рэйчел Ривз. Резкое заявление сделал профессор Хельсинкского университета и геополитический аналитик Туомас Малинен на странице в социальной сети X.
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