Захарова: киевский режим объявил системную охоту на российских журналистов

РИА Новости/Максим Блинов Убийство российских журналистов в Луганской Народной Республике (ЛНР) – это часть системной и планомерной деятельности киевского режима по зачистке информационного пространства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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