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Бизнес на мигрантах: продавать совесть за тысячу рублей При использовании материала просим указыват

Бизнес на мигрантах: продавать совесть за тысячу рублей При использовании материала просим указыват

Несознательные россияне за 1000 рублей готовы помочь важнейшим иностранным специалистам обойти законодательство и помочь с оформлением документов.

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