По данным telegram-канала Baza, в Рязани произошла атака беспилотника на нефтезавод. «Очевидцы сообщают об атаке беспилотников на нефтезаводе в Рязани», — передает telegram-канал.
Baza: Три беспилотника взорвались на нефтезаводе в Рязани
Комментарии
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Игорь Человек
Писари, малограмотные придурки! Вы, что фото квадрокоптера который МАКСИМУМ за 2 км только улетит, к сообщению, что бандеро-украина запустила и нанесла удар в Рязани! До которой 400 км от границы РФ!?? Мы на такие безумные в деревне как вы думает!
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