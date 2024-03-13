Baza: Три беспилотника взорвались на нефтезаводе в Рязани

Игорь Человек

Писари, малограмотные придурки! Вы, что фото квадрокоптера который МАКСИМУМ за 2 км только улетит, к сообщению, что бандеро-украина запустила и нанесла удар в Рязани! До которой 400 км от границы РФ!?? Мы на такие безумные в деревне как вы думает!