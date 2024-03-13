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Baza: Три беспилотника взорвались на нефтезаводе в Рязани

Baza: Три беспилотника взорвались на нефтезаводе в Рязани

По данным telegram-канала Baza, в Рязани произошла атака беспилотника на нефтезавод. «Очевидцы сообщают об атаке беспилотников на нефтезаводе в Рязани», — передает telegram-канал.

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Комментарии
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Игорь Человек
Писари, малограмотные придурки! Вы, что фото квадрокоптера который МАКСИМУМ за 2 км только улетит, к сообщению, что бандеро-украина запустила и нанесла удар в Рязани!  До которой 400 км от границы  РФ!??  Мы на такие безумные в деревне как вы думает!
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