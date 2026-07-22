Инсульты и инфаркты больше не болезнь пожилых: врачи бьют тревогу

Доля сосудистых катастроф у людей моложе 50 лет за последние 20 лет выросла почти вдвое. По данным ВОЗ и регистров разных стран, среди всех случаев инсульта 10–15% приходится на возраст до 50 лет, а заболеваемость среди 35–49-летних увеличилась на 20–40%.
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