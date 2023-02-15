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"Ъ": суд конфисковал у экс-полковника МВД Игоря Долгих пять квартир в Москве

"Ъ": суд конфисковал у экс-полковника МВД Игоря Долгих пять квартир в Москве

Головинский районный суд Москвы конфисковал у бывшего заместителя начальника управления расквартирования и строительства тыла Главного командования внутренних войск МВД (преобразованы в Росгвардию) полковника Игоря Долгих пять квартир в столице.

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