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Царьград

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Саперы превратили подступы к Красному Лиману в зону смерти. Капкан захлопывается

Саперы превратили подступы к Красному Лиману в зону смерти. Капкан захлопывается

Русские саперы парализовали логистику ВСУ под Красным Лиманом. Поля "засеяны", выходов нет.Пока на линии боевого соприкосновения гремит артиллерия, в тени разворачивается куда более изощренная и смертоносная игра.

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