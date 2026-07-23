Саперы превратили подступы к Красному Лиману в зону смерти. Капкан захлопывается

Русские саперы парализовали логистику ВСУ под Красным Лиманом. Поля "засеяны", выходов нет.Пока на линии боевого соприкосновения гремит артиллерия, в тени разворачивается куда более изощренная и смертоносная игра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии