"Кинжалы" лишили Киев козыря. Было громко. После Яворовского полигона ракеты нашли новые цели

Россиянин

Последнее фото красивое. А еще надо бы нашим спецам открыть охоту на американских миллиардеров и членов их семей. На того же Сороса к примеру. Они достали уже весь мир. Хватит уже добрые жесты раздавать. Эти нелюди по хорошему никогда не поймут. Значит их пора утилизировать и освободить от них мир. Ведь то что это именно они всем рулят в США и в мире, видно по больному старику Байдену. Они его используют, а затем все спишут на него, в случае его неминуемой смерти. Сами же продолжат оставаться в тени. Еще Дж Форд говорил: Если уничтожить 50 богатейших семейств, в мире закончатся войны. Корень зла в них. И этот корень зла необходимо вырвать. Если этого не сделать сейчас, эти нелюди уничтожат все человечество.