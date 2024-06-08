Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 912 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Миллиард взял, полмиллиарда штраф, так это не штраф, а налог! Подумаешь! У них там в верхах почти норма, делиться над...ШТРАФ В ПОЛМИЛЛИА...
  • Россиянин
    Последнее фото красивое. А еще надо бы нашим спецам открыть охоту на американских миллиардеров и членов их семей. На ..."Кинжалы" лишили ...
  • Meerflieger
    А нахрена всей толпе рядом со Степановым трубки? Он ведь спрашивал кого-то про лопаты... Естественно, потом его спрос...«Сталину доложили...

"Кинжалы" лишили Киев козыря. Было громко. После Яворовского полигона ракеты нашли новые цели

"Кинжалы" лишили Киев козыря. Было громко. После Яворовского полигона ракеты нашли новые цели

коллаж Царьграда Сегодня 12K прочитали Поражение целей в зоне СВО идёт своим чередом. На прошлой неделе мы говорили о поражении Яворовского полигона, где собираются иностранные наёмники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Россиянин
Последнее фото красивое. А еще надо бы нашим спецам открыть охоту на американских миллиардеров и членов их семей. На того же Сороса к примеру. Они достали уже весь мир. Хватит уже добрые жесты раздавать. Эти нелюди по хорошему никогда не поймут. Значит их пора утилизировать и освободить от них мир. Ведь то что это именно они всем рулят в США и в мире, видно по больному старику Байдену. Они его используют, а затем все спишут на него, в случае его неминуемой смерти. Сами же продолжат оставаться в тени. Еще Дж Форд говорил: Если уничтожить 50 богатейших семейств, в мире закончатся войны. Корень зла в них. И этот корень зла необходимо вырвать. Если этого не сделать сейчас, эти нелюди уничтожат все человечество.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх