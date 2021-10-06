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Зюле может уйти из «Баварии» в АПЛ летом бесплатно. Защитник хочет получать более 10 млн евро в год

Защитник Никлас Зюле по окончании сезона может покинуть «Баварию» как свободный агент. У 26-летнего игрока сборной Германии есть предложения из АПЛ, а переговоры с мюнхенским клубом о новом контракте идут медленно, сообщает журналист Sport1.

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