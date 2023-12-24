БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Корнев
    ----В некоторых школах не будет новогодних ёлок у детей, потому что родители-мигранты выступили против: "Какая ёлка? ...ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...
  • Владимир Самборский
    Если СВО не наносит большого вреда мирному населению Украины (можно говорить о косвенном влиянии, потери среди гражда...США начинают нову...

Сербия накануне парламентских выборов: скатывание в хаос или шанс на развитие?

Сербия накануне парламентских выборов: скатывание в хаос или шанс на развитие?

Оппозиция готовится к бескомпромиссной схватке за Белград «Сербская прогрессивная партия» президента Александра Вучича намерена сохранять преемственность во внешней политике и не собирается в случае победы на предстоящих 17 декабря внеочередных парламентских выборах присоединяться к антироссийским санкциям Запада, заявил министр обороны Венгрии Милош Вучевич, добавив, что военный нейтралитет является для партии «абсолютной отправной точкой».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх