Оппозиция готовится к бескомпромиссной схватке за Белград «Сербская прогрессивная партия» президента Александра Вучича намерена сохранять преемственность во внешней политике и не собирается в случае победы на предстоящих 17 декабря внеочередных парламентских выборах присоединяться к антироссийским санкциям Запада, заявил министр обороны Венгрии Милош Вучевич, добавив, что военный нейтралитет является для партии «абсолютной отправной точкой».
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