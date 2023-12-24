Сербия накануне парламентских выборов: скатывание в хаос или шанс на развитие?

Оппозиция готовится к бескомпромиссной схватке за Белград «Сербская прогрессивная партия» президента Александра Вучича намерена сохранять преемственность во внешней политике и не собирается в случае победы на предстоящих 17 декабря внеочередных парламентских выборах присоединяться к антироссийским санкциям Запада, заявил министр обороны Венгрии Милош Вучевич, добавив, что военный нейтралитет является для партии «абсолютной отправной точкой».