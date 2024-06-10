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Картаполов: аэродромы базирования F-16 станут законной целью для ВС РФ

Картаполов: аэродромы базирования F-16 станут законной целью для ВС РФ

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что истребители F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут законной целью для ВС РФ, если будут участвовать в боевых вылетах.

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