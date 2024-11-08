Куда уйдет Неймар? К Месси и Суаресу – мешает МЛС, родному «Сантосу» надо сделать скидку

Из Саудовской Аравии раньше срока. Вероятно, зимой Неймар уйдет из «Аль-Хилаля»: мегаконтракт у него до лета, но клуб, похоже, собирается расстаться уже зимой, сообщают саудовский журналист Валид Аль-Фарадж и Daily Mail.
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