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За рулем

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«Вольвогини»: старый универсал превратили в монстра с мотором от Lamborghini

«Вольвогини»: старый универсал превратили в монстра с мотором от Lamborghini

Шведский блогер Питер Бьорк собрал машину, которой, казалось бы, не должно существовать: кузов Volvo 240 1975 года выпуска, а внутри – двигатель V10 от Lamborghini.

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