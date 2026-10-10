«Вольвогини»: старый универсал превратили в монстра с мотором от Lamborghini

Шведский блогер Питер Бьорк собрал машину, которой, казалось бы, не должно существовать: кузов Volvo 240 1975 года выпуска, а внутри – двигатель V10 от Lamborghini.
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