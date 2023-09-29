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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов сделал дубль в предсезонном матче с «Колорадо», став 1-й звездой

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил две шайбы в предсезонном матче с «Колорадо» (4:2). Россиянин был признан первой звездой этой игры.

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