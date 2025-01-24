Нефтяники ХМАО добыли 13 миллиардов тонн нефти

Отметку в 13 миллиардов преодолели нефтяники ХМАО в добыче черного золота. Памятную бочку наполнили губернатор округа Руслан Кухарук и ветеран отрасли Валентин Габов, сообщает telegram-канал «Югра Z официально».
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