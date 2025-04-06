Президент Тайваня обсудил с технологическими компаниями ответку на тарифы Трампа

Президент Тайваня Лай Чин-тэ встретился с руководителями технологических компаний, чтобы обсудить, как реагировать на новые тарифы США, пообещав обеспечить глобальную конкурентоспособность Тайваня и защитить интересы острова.
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