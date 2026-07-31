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Династии, медицина и личные драмы: как сложились судьбы детей актеров из фильма «Не могу сказать „прощай“»

Династии, медицина и личные драмы: как сложились судьбы детей актеров из фильма «Не могу сказать „прощай“»

Мелодрама «Не могу сказать „прощай“» давно стала классикой советского кино. Судьбы исполнителей главных ролей сложились по-разному, а их дети выбрали свой путь — кто-то продолжил актерские династии, а кто-то ушел в совершенно другие профессии.

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