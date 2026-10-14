Мексика: Один человек был убит и трое полицейских получили ранения в ходе операции по обеспечению безопасности на Авенида Де ла Фуэнте возле Гомес Фариас в секторе Эль-Эспиналь-Эль-Бахо города Орисаба, штат Веракрус, в вечерние часы 13 октября.