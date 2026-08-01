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В ОП призвали к созданию компании промышленного майнинга с госучастием

В ОП призвали к созданию компании промышленного майнинга с госучастием

Официальный представитель Общественной Палаты Российской Федерации Евгений Машаров в субботу вечером в ходе диалога сТАСС проинформировал о необходимости регистрации на территории державы компании промышленного майнинга с участием государства.

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