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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торонто» готов предложить выбор в 6-м раунде драфта за приобретение вратаря. Клубы НХЛ хотели бы более крупную компенсацию

Известно, что канадский клуб вышел на рынок с задачей найти варианты с обменом голкипера. Но «Мэйпл Лифс» были готовы предложить потенциальным торговым партнерам выбор на драфте в позднем раунде – вероятно, в шестом, об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts.

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