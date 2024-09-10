Россиянам с 10 сентября предписали стать богаче и жить до 81 года

Сейчас продолжительность жизни в стране составляет 74 года В России с 10 сентября вступили в силу новые положения госпрограммы "Социальная поддержка граждан", согласно которой до 2036 года в стране планируют снизить уровень бедности до 5% и увеличить продолжительность жизни до 81 года, пишет "Парламентская газета".