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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам с 10 сентября предписали стать богаче и жить до 81 года

Россиянам с 10 сентября предписали стать богаче и жить до 81 года

Сейчас продолжительность жизни в стране составляет 74 года В России с 10 сентября вступили в силу новые положения госпрограммы "Социальная поддержка граждан", согласно которой до 2036 года в стране планируют снизить уровень бедности до 5% и увеличить продолжительность жизни до 81 года, пишет "Парламентская газета".

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