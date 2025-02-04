Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 856 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    неча  на  зеркало  пенять,коли  рожа  крива!  какой  народ  такие  и  передачи! если  кто  не  знает-легко  проверить...Такого стыда на ф...
  • Татьяна Мельник
    Вот тварь , еще доллары перечисляет в миллионах в Украину !!! Нельзя верить тюркам ! Продажные люди . А сколько этих ...Алиев совершил ош...
  • Людмила Медведева
    А больным детям собираем с миру по нитке"Простые люди не ...

Медведев: Вашингтон может окупить помощь Украине за счёт её ресурсов, а Европе придётся заплатить высокую цену

Медведев: Вашингтон может окупить помощь Украине за счёт её ресурсов, а Европе придётся заплатить высокую цену

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США могут компенсировать свою помощь Украине, используя её недра, в то время как Европе придётся заплатить "сумасшедшую цену" за поддержку Киева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх