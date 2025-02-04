Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США могут компенсировать свою помощь Украине, используя её недра, в то время как Европе придётся заплатить "сумасшедшую цену" за поддержку Киева.
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