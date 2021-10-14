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Провокационная выдумка: Военный эксперт Сивков об обвинении России в нарушении ДРСМБ

Провокационная выдумка: Военный эксперт Сивков об обвинении России в нарушении ДРСМБ

США не имеют никакого права требовать от России убрать ракеты, нарушающие ДРСМД, из Европы. Об этом Общественной службе новостей заявил военный аналитик, эксперт по ракетному вооружению Константин Сивков.

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