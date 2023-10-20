Чубайс в Израиле раздает гуманитарку на «освоенные» в России деньги

Константин Котельников

Рыжая гнида... Запустили жыдов в дом, они его и разграбили. Происходящее в Палестине только подтверждает - после Второй Мировой жыды слезно просили арабов дать им кусочек земли в Палестине, чтоб было где жить... Арабы - лохи, дали! А жыдва тихой сапой всю землю под себя, да еще и от соседй прирезала...