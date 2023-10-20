БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Чубайс в Израиле раздает гуманитарку на «освоенные» в России деньги

Чубайс в Израиле раздает гуманитарку на «освоенные» в России деньги

Коммунисты идут по коррупционному следу в «Роснано» Сергей Аксенов На фото: Анатолий Чубайс (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС) Материал комментируют: Сергей Удальцов Грабительская приватизация 1990-х может быть развернута в противоположную сторону.

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Комментарии
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Константин Котельников
Рыжая гнида... Запустили жыдов в дом, они его и разграбили. Происходящее в Палестине только подтверждает - после Второй Мировой жыды слезно просили арабов дать им кусочек земли в Палестине, чтоб было где жить... Арабы - лохи, дали! А жыдва тихой сапой всю землю под себя, да еще и от соседй прирезала...
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