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Боец UFC Рахмонов о шансах Армана Оспанова подписать контракт с лигой: «Он был первым, у кого был шанс попасть в UFC»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов после второй победы в сильнейшей лиге мира оценил шансы своего соотечественника Армана Оспанова подписаться в промоушен Дэйны Уайта: «Чтобы в UFC попасть ты должен закрыть проигрыш, одержать 3-4 яркие победы.

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