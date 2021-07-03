Боец UFC Рахмонов о шансах Армана Оспанова подписать контракт с лигой: «Он был первым, у кого был шанс попасть в UFC»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов после второй победы в сильнейшей лиге мира оценил шансы своего соотечественника Армана Оспанова подписаться в промоушен Дэйны Уайта: «Чтобы в UFC попасть ты должен закрыть проигрыш, одержать 3-4 яркие победы.