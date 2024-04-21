Binance Coin (BNB) демонстрирует потенциал достижения ATH

Binance Coin (BNB) продемонстрировала многообещающие признаки сильного восходящего тренда. Несмотря на предыдущий период снижения, стоимость монеты не упала ниже прежних минимумов и теперь готова к потенциальному росту.
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