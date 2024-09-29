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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» и «Монако» лидируют в Лиге после 6 туров. «Марсель» отстает на 3 очка

После 6 туров команды набрали по 16 очков, «ПСЖ» опережает «Монако» по разнице мячей. «Марсель», уступивший в сегодняшнем матче «Страсбуру» (0:1), идет на 3-м месте с 13 очками.

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