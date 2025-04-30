В Финляндии заявили о якобы спасении российского нефтяного танкера

www.globallookpress.com/Royal Navy/Keystone Press Agency Береговая охрана Финляндии сообщила о том, что якобы спасла российский нефтяной танкер, который мог сесть на мель в международных водах в районе маяка Кольбодегрунд.
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