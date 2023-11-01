Myśl Polska написала об отчаянном шаге главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный отправил в бой последние резервы. Причиной тому стали успехи российских военных, сообщает 1 ноября обозреватель польского издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии