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Myśl Polska написала об отчаянном шаге главнокомандующего ВСУ

Myśl Polska написала об отчаянном шаге главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный отправил в бой последние резервы. Причиной тому стали успехи российских военных, сообщает 1 ноября обозреватель польского издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.

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