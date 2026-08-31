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Находки археологов доказали, император Шихуанди искал эликсир бессмертия

Находки археологов доказали, император Шихуанди искал эликсир бессмертия

Спустя 50 лет после обнаружения Терракотовой армии гробница первого императора Китая остается закрытой.

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