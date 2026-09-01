Свищев: Плющенко оказывает негативное влияние, отправляя сына в Азербайджан

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко объяснить переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана, передает Sport24.