Какой сегодня день: 25 июля – День памяти Владимира Высоцкого

Ежегодно 25 июля в России отмечается День памяти Владимира Высоцкого – выдающегося поэта, музыканта и актера, чьи стихи и песни завоевали любовь миллионов людей и продолжают оставаться востребованными на современной культурной сцене.
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