«Нас каждый год меньше»: в Кремле назвали катастрофой низкий уровень рождаемости

Уровень рождаемости в России упал до катастрофически низкого уровня. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, видеоролик с его речью опубликован в Telegram-канале Мастерской новых медиа.
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