Ферстаппен и Хэмилтон едва не столкнулись в практике – в повороте, где случилась авария в 2021-м

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Пилот « Ред Булл » Макс Ферстаппен едва не дошел до контакта с соперником из « Феррари » Льюисом Хэмилтоном в конце третьей сессии свободных заездов перед Гран-при Италии .