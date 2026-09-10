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Царьград

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Дроны атаковали станцию «Газпрома» на маршруте «Голубого потока»

Дроны атаковали станцию «Газпрома» на маршруте «Голубого потока»

Атаке беспилотников подверглась компрессорная станция «Краснодарская», через которую осуществляется транспортировка газа по трубопроводу «Голубой поток».

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