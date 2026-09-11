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Медицине придёт конец? На Украине хотят сократить количество врачей

Медицине придёт конец? На Украине хотят сократить количество врачей

Министерство здравоохранения Украины планирует сократить общее количество мест в учреждениях высшего медицинского образования, сохранив при этом размер государственного заказа.

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