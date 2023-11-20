Как часто надо менять нижнее бельё?

В TikTok обратили внимание на ролик производителя средств для интимной гигиены, в котором говорилось о необходимости регулярно обновлять гардероб нижнего белья – не реже одного раза в шесть-девять месяцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии