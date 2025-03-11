В Госдуме РФ ответили на слова Маска об отключении спутников Starlink

Депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что нерешительность американского бизнесмена Илона Маска по Starlink приводит к вседозволенности ВСУ и жертвам среди мирного населения.
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