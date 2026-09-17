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Гол на 18-й секунде помог «Атлетико Минейро» с Кассьеррой выйти в полуфинал Южноамериканского кубка

Гол на 18-й секунде помог «Атлетико Минейро» с Кассьеррой выйти в полуфинал Южноамериканского кубка

Бразильский «Атлетико Минейро» вышел в полуфинал Южноамериканского кубка.Бразильский «Атлетико Минейро» вышел в полуфинал Южноамериканского кубка.

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