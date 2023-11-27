Вести.UZ После начала СВО для многих наступил момент истины. Одним из «прозрений» стала и Тамара Гвердцители.
ТАМАРА ГВЕРДЦИТЕЛИ ВЫЧЕРКНУЛА СЕБЯ ИЗ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. И СТАЛО ЯСНО-ПОЧЕМУ
Комментарии
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Юрий Кушнарев
хорошо,ещё одной тварью меньше в России
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1 час.
вага карлито
Столько внимания к певичкам всяких мастей! В то время как они доминировали на нашей сцене наших талантливых людей к ней на пушечный выстрел не подпускали!)Это ли не повод перетряхнуть всех кто отвечает за культуру!?)) То Вайкуле то Новикова вот и эта Тамара!))Кто то лоббирует появление сих персонажей с вне внятным отношением мягко говоря к нашему народу!?
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39 мин.
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