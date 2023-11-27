ТАМАРА ГВЕРДЦИТЕЛИ ВЫЧЕРКНУЛА СЕБЯ ИЗ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. И СТАЛО ЯСНО-ПОЧЕМУ

вага карлито

Столько внимания к певичкам всяких мастей! В то время как они доминировали на нашей сцене наших талантливых людей к ней на пушечный выстрел не подпускали!)Это ли не повод перетряхнуть всех кто отвечает за культуру!?)) То Вайкуле то Новикова вот и эта Тамара!))Кто то лоббирует появление сих персонажей с вне внятным отношением мягко говоря к нашему народу!?