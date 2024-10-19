Жить стало лучше, преступлений — меньше: полицейские отчитались о работе за 9 месяцев

В Главном управлении МВД России по Новосибирской области под председательством начальника Главка генерал-лейтенанта полиции Андрея Кулькова состоялось оперативное совещание, на котором подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2024 года.
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