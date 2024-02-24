Ведущая Daily Wire одобрила объявление в розыск украинки, показавшей грудь перед собором Василия Блаженного

Непристойное поведение стало нормой в Америке, а в России с таким не хотят мириться, поэтому Россия может быть примером для подражания, полагает ведущая Daily Wire Кэндес Оуэнс.
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