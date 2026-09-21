В два раза больше семей и куклотерапия: в Тверской области прошла инклюзивная «5‑я смена»

«5‑я смена»: в Тверской области масштабно поддержали семьи, воспитывающие детей с ОВЗ. В Тверской области четвёртый год подряд проходит уникальная загородная смена для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — сообщает Министерство образования Тверской области.
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