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В два раза больше семей и куклотерапия: в Тверской области прошла инклюзивная «5‑я смена»

В два раза больше семей и куклотерапия: в Тверской области прошла инклюзивная «5‑я смена»

«5‑я смена»: в Тверской области масштабно поддержали семьи, воспитывающие детей с ОВЗ. В Тверской области четвёртый год подряд проходит уникальная загородная смена для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — сообщает Министерство образования Тверской области.

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