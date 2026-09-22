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Царьград

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Нижегородцы начнут получать квитанции за воду от АО «ОКО» с сентября

Нижегородцы начнут получать квитанции за воду от АО «ОКО» с сентября

АО «Объединённый коммунальный оператор» с сентября начнёт самостоятельно выставлять жителям многоквартирных домов Московского района Нижнего Новгорода квитанции за холодную воду и водоотведение, а пользователям личного кабинета компании услугу подключат автоматически.

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