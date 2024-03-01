Фотоконкурс «ЮВК»: бильдредактор из ЮВАО освоила снегоход

«Юго-Восточный курьер» продолжает новый фотоконкурс. В этом году его тема – «Эх, прокачусь!». Мы ждём ваших фотографий на любых средствах передвижения: хоть в автомобиле, хоть на самокате, хоть на лошади — в общем, на чём угодно.